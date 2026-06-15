◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム５―９中日（１４日・エスコンフィールド）交流戦最終戦で踏ん張った。白星で締めた中日・井上監督がホッとした表情で現れた。「またセ・リーグとの対戦になる。交流戦の最後はどうしても、どうしても、勝ちたかった。僕の中ではすごく感慨深い勝利でした」と声を弾ませた。３点リードを追いつかれる嫌な流れだったが、７回に若い力が２者連続本塁打。細川の勝ち越し９号２ラン、石