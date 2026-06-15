◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス３Ｘ―２阪神（１４日・京セラドーム大阪）阪神・佐藤に成績以上の成長を感じた。３回１死満塁からの先制犠飛は、主砲として価値のある打撃だ。遅い球を十分に引きつけて左翼へ放った。思い切り引っ張って長打も狙える球だったが、得点の可能性が高い打ち方を選択していた。連敗を止めた翌日で、是が非でも先取点が欲しい場面。これだけの成績を残している打者がチーム打撃に徹する