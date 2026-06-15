第１０８回全国高校野球選手権大会北北海道大会（６月２５日開幕、エスコンフィールド北海道など）の組み合わせが決まった。春夏通じて８度の甲子園出場を誇る旭川龍谷は、２７日の初戦（２回戦）で春に敗れた旭川永嶺とのリベンジマッチに臨む。日米通算４３６７安打を放ったイチロー氏（マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）と“同姓同名”の変則左腕・鈴木イチロー（３年）が、古豪を４１年ぶりの頂点に導く。“投