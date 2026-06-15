◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組オランダ―日本（１４日、ダラス競技場）ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、１次リーグ（Ｌ）Ｆ組初戦で同８位の強豪オランダ代表と対戦した。試合前の国歌斉唱では、森保一監督は目を潤ませるとハンカチで目をぬぐった。自身２度目となるＷ杯での指揮に向けて気持ちを高めた。今大会から国歌斉唱は選手がベンチメンバーも含めてセンターサークルに整列して行うが、森保監督含めスタッフ