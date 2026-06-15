俳優の小貫莉奈が、15日発売の『週刊プレイボーイ』26号（集英社）の表紙＆巻頭グラビア＆DVDに登場する。【写真】圧巻のスレンダーボディを披露した小貫莉奈小貫は、『超十代オーディション2017』でグランプリ受賞。東京ユナイテッドバスケットボールクラブ（TUBC）のアンバサダーを務めている。『仮面ライダーギーツ』（2022）では、我那覇冴／仮面ライダーロポ役を演じていた。25年9月にスタートした令和仮面ライダー7作目