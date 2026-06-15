NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で主人公・羽柴小一郎長秀（のちの豊臣秀長）を演じる仲野太賀が14日、兵庫県朝来市にある竹田城跡を訪れた。【写真】この記事関するそのほかの写真竹田城は、第21回「風雲！竹田城」（5月31日放送）で描かれた但馬攻めの舞台。小一郎が初めて総大将として挑み、生野銀山を管轄する竹田城主・太田垣輝延と対峙。“ほぼ無血開城”を成し遂げた後、城代を任されることになる。劇中では、太田垣輝延を