「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−オランダ代表」（１４日、ダラス）８大会連続出場となったＦＩＦＡランク１８位の日本は初戦で同８位で過去３度の準優勝を誇る強豪オランダと対戦する。会場のダラス「ＡＴ＆Ｔスタジアム」には日本サポーターも多く駆けつけた。オランダサポーターのオレンジも目立つ中で、ブルーも負けじとスタジアムを埋めており、「バモス日本！」のチャントも響き渡った。両サポーターの声援