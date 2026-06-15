女優の大地真央（70）が14日放送の日本テレビ「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、現在ハマっていることを明かした。大地は、自身のシール帳を持参。「『おコメの女』の時に佐野勇斗くんがこの手帳とシールをくださったんですよ。そこから始まって、いろんな人と交換して…」と語った。「おコメの女―国税局資料調査課・雑国室―」は、今年1月からテレビ朝日系で放送されたドラマで、共演した佐野からも