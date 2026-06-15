◇▽WBA世界バンタム級タイトルマッチ12回戦ジェシー・ロドリゲス―アントニオ・バルガス（2026年6月13日米アリゾナ州グレンデール）井上尚弥の次戦相手候補に浮上する前3団体統一世界スーパーフライ級王者ジェシー・“バム”・ロドリゲスがWBAバンタム級正規王者バルガスに6回KO勝ちし、世界3階級制覇を達成した。5回と6回に計2度のダウンを奪うなど、転級初戦でも別格の強さを見せつけた。全階級を通じての最強ランキ