女優の真矢ミキ（62）が14日放送の日本テレビ「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にVTR出演し、“追っかけ”をしていた憧れの女優にメッセージを送った。この日のゲストは元宝塚月組男役トップスターの大地真央（70）。真矢は、大地に憧れて宝塚音楽学校に入学したほどで、ファン歴「45年以上」と言う。自身も元宝塚歌劇団花組トップスターの真矢だが「自分がトップスターやっていた時に任せていただいた頃の歌ってそんな