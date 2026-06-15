現地６月13日、北中米ワールドカップ・グループＡの韓国代表vsチェコ代表戦がメキシコ・グアダラハラで開催され、韓国が２―１の逆転勝ちを収めた。願ってもない３ポイント奪取に韓国サポーターは大熱狂。そんななか、スタジアムで起こった残念なハプニングが世界を駆け巡った。被害に遭ったのは、YouTubeの登録者数が600万を超える韓国人コンテンツクリエイター、イノニャンさん（本名ユン・スジンさん）だ。この日は同じクリ