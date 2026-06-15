森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ第１節（Ｆ組）で、オランダ代表とアメリカのダラス・スタジアムで戦う。キックオフに先立ち、スターティングメンバーが発表された。日本のスタメンは以下のとおり。GK１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）DF３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）16 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）MF／FW８