日本代表がいよいよ北中米Ｗ杯の初戦を迎える。相手はオランダだ。注目の一戦を放送するNHKで、解説を務める本田圭佑が、初戦に臨む心持ちについて語った。 「結果が出る時は出るし、出ない時は出ないっていうところなんですけど、選手たちの中でも、この日を本当に待ちわびて、イメージトレーニングを繰り返してきた選手が何人かいると思うんです、特に攻撃の選手では。その選手たちが、１本のシュート、それをしっか