アイドルグループ・日向坂46の元メンバーで女優の影山優佳さんが公式Ｘを更新。目下日本国内で爆発的な売れ行きをみせている「日本代表アウェーユニホーム」を着込んだ最新画像を投稿し、ファンの関心を誘っている。サッカーへの造詣の深さと切れ味抜群のトーク力が買われ、サッカー番組などに引っ張りだこの25歳。今大会も動画配信サービス『DAZN』の中継ゲストとして現地入りしており、「カゲレポ」と称して日本代表の最新情