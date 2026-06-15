◇カーリング日本選手権最終日（2026年6月14日横浜BUNTAI）決勝が行われ、女子はSC軽井沢クが北海道銀行を7―6で下し、2大会ぶり2度目の優勝を果たした。2点を追う最終第10エンド（E）に3点を挙げる大逆転劇で、30年にフランス・アルプス地域で行われる次回五輪の日本代表決定戦の出場権を獲得。男子もSC軽井沢クが2大会連続12度目の優勝を果たし、大会史上初の男女アベックVを達成した。スキップ上野美の最終投がハウス