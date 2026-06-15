◇W杯北中米大会1次リーグF組日本―オランダ（2026年6月14日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦する。DAZNでの生配信にゲスト出演した元日向坂46で女優の影山優佳（24）がオランダの注目選手を挙げた。日本の先発メンバー11人は全員が海外クラブの所属。W杯において、先発にJリーグ所属の選手がいないのは、これが初めて。対オランダ戦の通算成績は日