女優の大地真央（70）が14日放送の日本テレビ「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、4匹の猫たちとの生活を披露した。夫のインテリアデザイナー・森田恭通（58）が手がけたスタイリッシュな自宅で、4匹の猫とともに暮らしている大地。森田氏がVTRで「優先順位が猫中心の生活。猫、猫、猫、猫、僕」と冗談交じりに順列を語ると、大地は「うちの夫もメロメロですから」と笑った。また、「一番下が8カ月。黒木