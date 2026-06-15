◇宮里藍サントリー・レディース最終日（2026年6月14日兵庫県・六甲国際GC＝パー72）首位で出た桑木志帆（23＝大和ハウス工業）が70で回り通算19アンダーで今季2勝目、通算5勝目を挙げた。桑木と2位の永井花奈（28＝ServiceNow）、大会終了時点のメルセデスランクにより河本結（27＝RICOH）、菅楓華（21＝ニトリ）、高橋彩華（27＝サーフビバレッジ）がAIG全英女子オープン（7月30日開幕、英国）の出場権を獲得した。ウイ