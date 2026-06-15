「FIFA ワールドカップ 2026」の日本代表の初陣となるオランダ戦が、日本時間15日午前5時キックオフ。日本代表の公式Xでは、スターティングメンバーが発表された。【動画】いよいよ初戦！決戦の地に向かう日本代表ゲームキャプテンは、堂安律が務める。【スタメン】1 鈴木彩艶(GK)3 谷口彰悟8 久保建英10 堂安律(C)11 前田大然13 中村敬斗15 鎌田大地16 渡辺剛18 上田綺世21 伊藤洋輝24 佐野海舟【サブ】12 大迫敬介(GK)23 早