◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組オランダ―日本（１４日、ダラス競技場）元日本代表ＭＦ本田圭佑が現地からＮＨＫの中継に登場した。午前４時からの中継は本田のピンショットからスタート。「初戦が全てだと思ってる。１試合１試合が決勝」などとマジメなトーンで展望を語った。前田大然の先発起用については「前田さんがスタメンにはならないと思っていた。守備をしっかりやりたいんだろうなと思った」と予想外としな