タレント・菊地亜美がアップした３ショットが反響を呼んでいる。１４日までにインスタグラムで「透明感ありすぎてもはや透けてる本田望結ちゃん＆紗来ちゃんに久しぶりに会えたよ初めて会った時は二人ともまだ小さくて可愛い女の子だったのに、会うたびに綺麗な女性になって、どんどん大人に…」とつづり、本田望結・紗来姉妹との３ショットを披露。「１１年前の写真私はパンパン、さらちゃん天使同じポーズで笑」と