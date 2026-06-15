◆米大リーグアスレチックス―ロッキーズ（１４日、米ネバダ州ラスベガス＝ラスベガスボールパーク）ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が１４日（日本時間１５日）、米ラスベガスで行われたアスレチックス戦に先発登板したが、初回からいきなり４安打を浴びて４点を失うまさかの立ち上がりとなった。１回表にロッキーズはバッテリーを組む捕手のグッドマンが１９号２ランを放ち、２点を先取。菅野はリードをもらって初回のマ