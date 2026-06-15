FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦する。試合会場のダラススタジアムには、日本の五輪メダリストも来場し、日本代表に声援を送った。ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子スロープスタイル（SS）で同種目初のメダルとなる銀を獲得した長谷川帝勝（たいが、20）と、パリ五輪ブレイキン男子4位のShigekix（本名・半井重幸、23）がそろってダラススタジアムに来