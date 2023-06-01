北村匠海主演のフジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』で宇宙飛行士・奥山亨役を演じる萩原利久がクランクアップを迎えた。 参考：北村匠海、主演作『サバ缶』の高視聴率獲得に感激「数字に出てよかったなと思います」 本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した実話をもとに描くオリジナルストーリー。北村演じる新米高校教師の主人公・朝野峻一が、