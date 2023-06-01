開催：2026.6.15 会場：ＰＮＣパーク 結果：[パイレーツ] 2 - 4 [マーリンズ] MLBの試合が15日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとマーリンズが対戦した。 パイレーツの先発投手はポール・スキーンズ、対するマーリンズの先発投手はマックス・マイヤーで試合は開始した。 2回表、5番 エリベルト・エルナンデス 5球目を打って左中間スタンドへのホ}