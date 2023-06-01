女優、タレント、プロデューサーとしても活動するMEGUMI（44）が14日に放送された日本テレビ「GoldenSixTONES」（日曜後9・00）に出演。過去にプロデューサー視点で考案したものの、あまりのスケールの大きさに頓挫した「仰天のボツ企画」を明かした。今回は新企画「進撃!ワンチャン軍師」が放送された。同企画は一度では成し遂げることができない超難題に数打ったらワンチャン「できる」「できない」を予想するというもの。