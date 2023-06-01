FIFAワールドカップ（W杯）で多様なルーツを持つ選手たちが、各国代表の力関係を変えようとしている。日本が今大会の1次リーグで対戦するチュニジアのMFラニ・ケディラ（32）もその一人だ。チュニジア人の父とドイツ人の母を持ち、兄のサミはレアル・マドリードなどで活躍し、ドイツ代表としても14年ブラジル大会優勝に貢献したMFだった。ドイツでは年代別代表に選出されるも、A代表入りはかなわず。チュニジアからの度重なる