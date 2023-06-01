予選トップの堀本和也が準優11Rを逃げ切り、優勝戦絶好枠を獲得。枠番通りの進入なら5日間すべてでイン戦に座ることになる。出足を中心に気配負けもなく、若松2度目のVへ視界良好だ。総合的な足で上回るのが藤山雅弘。今井貴士も意地の差しで迫りたい。準優は若干のスリット不利を好出足で補った堀本。総合的な機力では藤山、西野が上回るものの、スタート五分ならインの利が生きる。先マイを信じて本命に推した。今井は出足と