【11R】06年10月の当地G3で練習グループの阿部将大を目標に番手捲りを決め、悲願の記念優勝を地元で達成した大西。今年1月のF1（（1）（3）＜6＞）以来の地元参戦となるが、毎度のことながらホームバンクは気合のこもった走りを見せている。直前は久留米競輪場での合宿に参加。九州のS級上位選手と汗を流した。「久留米でいい練習ができた。筋肉が張っている状態だけど、脚は大丈夫だと思う」と笑顔だった。前を走る青柳は前回