ボートレースとこなめG1「トコタンキング決定戦」はダブルドリームが終了し、15日から中盤戦に突入する。地元の大エース・池田浩二が得点首位をキープ。シリーズ2勝の山崎郡も好調だ。この山崎に、地元の吉田裕平、久田敏之、菊地孝平、松本純平らが同率2位で続く。注目は9Rだ。菊地のインなら信頼するしかない。足もまずまずのレベル。まさか、スタートは遅れまい。ビシッと決めるだろう。14号機の平本が強敵だ。徐々に舟足は