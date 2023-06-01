「FIFA ワールドカップ 2026」の日本代表の初陣となるオランダ戦が、日本時間15日午前5時キックオフ。現地で取材を行っているタレントの影山優佳が着用している衣装に注目が集まっている。【動画】その発想なかった！影山優佳、ピッタリな代表ユニフォーム姿に反響影山は「ちなみに私が着用している大人気のアウェイユニフォームのサイズはキッズの130です！ピッタリとした服が走る時にも摩擦なく心地よくて大好き！な方におす