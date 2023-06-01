Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＤＦ西野奨太（２２）が、Ｊ１復帰へ、チームをけん引していく。Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグでゲームキャプテンを務めた西野が、１４日までに本紙の単独取材に答えた。リーグ最終の磐田戦で痛めた右肩も順調に回復し、８月の新シーズンに向け、準備を進めている。センターバックとして主軸を務めたが、Ｊ２での活躍には満足せず、上を目指して態勢を整えていく。（取材・構成砂田秀人）５月２３日