【ダラス（米テキサス州）１３日＝岡島智哉】８大会連続８度目のＷ杯に臨む日本代表は、ダラスの「ダラススタジアム」で行われる第１戦で、強豪オランダと激突する。＊＊＊今大会で使用するスタジアムの中で、３番目の収容人数を誇る約７万６４９人収容のダラススタジアム。通常は「ＡＴ＆Ｔスタジアム」の名で、ＮＦＬダラス・カウボーイズの本拠地として使用されている。会場に駆けつけたオランダ、日本のサポータ