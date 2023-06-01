W杯北中米大会サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、ワールドカップ（W杯）北中米大会の初戦でオランダと激突する。試合開始1時間20分前にスタメンが発表され、直近のアイスランド戦でスタメンから外れていた男が名を連ね、深夜のファンも沸いている。午前3時40分過ぎ。日本サッカー協会は公式Xでスタメンを発表した。GK鈴木彩艶のほか、久保建英、堂安律、佐野海舟らが名を連ねた。さらに5月のアイスランド戦でスタメンか