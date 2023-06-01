メイショウタバルで宝塚制覇…レース後のインタビューが面白い中央競馬の上半期を締めくくるG1・宝塚記念が14日、阪神芝2200メートルで行われた。発走約20分前の大雨で馬場が悪化する中、メイショウタバル（牡5、石橋）が連覇を達成。騎乗した57歳の武豊騎手がレース後のインタビューで残した“語録”に、ファンの賛辞が殺到している。発走約20分前に突然、大雨が降りだして馬場は良から一気に重に悪化。阪神競馬場が騒然とな