サッカーの元イングランド代表のデビッド・ベッカムが日本時間14日、自身のインスタグラムを更新し、俳優トム・クルーズとの2ショットを公開した。2人は、13日（現地時間12日）に開催されたサッカーワールドカップ北中米3カ国大会のグループステージ・グループDの「米国－パラグアイ」を観戦した。妻のビクトリアも加わった後ろ姿の3ショットも披露している。 【写真】さすが