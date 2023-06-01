日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダ代表と対戦する。運命の初戦を前に、39歳のベテランDF長友佑都が熱いメッセージを発信した。長友は試合キックオフの５時間前、自身のXを更新。「いざ出陣。日本の皆んな、いくぞゴラァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァ！！！！！ 」と投稿。５大会連続５度目のワールドカップに臨む大ベテランが、気持ちのこもった言葉で日本