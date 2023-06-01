森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのF組１節で、オランダ代表と米国テキサス州のダラス・スタジアムで相まみえる。この一戦を前にスターティングメンバーが発表され、以下の11人が名を連ねた。GK１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）DF３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）16 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）MF／FW８ 久保建英（レアル・ソシエダ／