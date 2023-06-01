◇W杯北中米大会1次リーグF組日本―オランダ（2026年6月14日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦する。試合に先立ち、日本代表の先発メンバーが発表。FW前田大然（26＝セルティック）がスタメンに名を連ねた。森保ジャパンは初戦から温めてきた“秘策”披露する。2大会連続のW杯選出となった前田。しかし壮行試合のアイスランド戦から起用されることは