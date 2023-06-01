◆米大リーグホワイトソックス―ドジャース（１４日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１４日（日本時間１５日）、敵地・ホワイトソックス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。左膝の炎症から復帰２戦目、１点リードの５回２死三塁で迎えた第３打席は申告敬遠が告げられ、球場はブーイングに包まれた。一塁には必要以上に“ダッシュ”して向かい、回復具合をアピールした。この日はサッ