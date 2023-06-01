◆米大リーグレッドソックス―レンジャーズ（１４日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が１４日（日本時間１５日）、本拠地・レンジャーズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。今季初の１番でのスタメン入りとなった。吉田が１番でスタメン出場するのは、昨年９月６、７日（同７、８日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦以来で、メジャー３度目。直近は