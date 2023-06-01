昨年９月３０日に双子の男児出産を発表したタレントの中川翔子が親子３ショットを披露し、反響を呼んでいる。１５日までにインスタグラムで「ドラえもんふたごふたりでシンクロポーズおしりかわいすぎ！」と書き始め、双子がお腹に大きなポケットと、おしりに赤い尻尾が付いたベビー服を着た親子ショットをアップ。「双子でこのふたを取り合ってるのなんなの？大変だけど本当ふたごかわいい、ふたごで良かった！」ともつづ