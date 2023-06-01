歌手で俳優の福山雅治（５７）が１４日、東京・日本武道館で全国アリーナツアー「ＷＥ’ＲＥＢＲＯＳ．ＴＯＵＲ２０２６龍、雷乃発声（りゅう、かみなりすなわちこえをはっす）」の東京公演最終日を迎えた。ツアー最終盤となる２日間の武道館公演で計２万６０００人を集める大盛況ぶりで、８月に予定される東京・大阪でのドームツアーへと弾みをつけた。ちりばめられた星々の中心でまばゆい閃光（せんこう）を放つ“超