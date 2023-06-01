お笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二（49）が14日に放送された日本テレビ「GoldenSixTONES」（日曜後9・00）に出演。メンバーのジェシー（29）から届く、度を越した食事への誘いに「恐怖」すら感じていることを明かした。この日はゲストとして、小峠のほかにお笑い芸人の狩野英孝、女優、タレント、プロデューサーとしても活動するMEGUMIの3人が登場。番組冒頭、MEGUMIとジェシーの行きつけの飲食店が同じであるという話題