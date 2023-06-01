＜ダウ選手権最終日◇14日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞米国女子ツアー唯一のダブルス戦は、最終ラウンドが終了。この日は良いほうのスコアを採用するフォアボール形式で争われた。【写真】大バズリ中！渋野＆勝の『好きすぎて滅！』この日、1イーグル・6バーディの「62」をマークしたジーナ・キム＆ヤナ・ウィルソン（ともに米国）が、トータル17アンダーで今大会を制した。トータル15アンダー・2位