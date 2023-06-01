日本―オランダ戦が行われるダラス競技場＝ダラス（共同）【ダラス共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会第4日は14日、ダラス競技場などで行われ、1次リーグF組の日本は3大会連続の決勝トーナメント進出を目指し、準優勝3度の強豪オランダとの初戦に臨む。11日付の世界ランキングで日本は18位、オランダは同8位で、これまでの対戦成績は1分け2敗。E組ではドイツがキュラソーに7―1で大勝して白星発進。コー