柔道女子５２キロ級２１年東京五輪金メダリストの阿部詩（２５）が１４日、キュートな姿を公開し、反響を呼んだ。「いよいよ明日からＷ杯全力応援！！！！」とつづり、背番号「３」、「ＵＴＡ」と記されたブルーの日本代表のユニホームを着用し、満面の笑みを浮かべる姿を公開した。コメント欄などでは「めちゃくちゃ可愛い」、「めっちゃ似合いますね」、「柔道着じゃなくてもお似合い」、「いや可愛すぎるだろ」、「この世