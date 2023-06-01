ヨーロッパを歴訪中の高市総理は、イギリスのスターマー首相と会談し経済安全保障分野の協力を盛り込んだ成果文書などを発表しました。就任後、初めてのヨーロッパ訪問となる高市総理ですが、中東情勢や経済安全保障分野などでの連携を確認し、フランスで開かれるG7サミットでの議論につなげたい考えです。高市総理「私はキア（スターマー首相）と一緒に、日英関係をもっと高みに引き上げたいと希望しています」スターマー首相との