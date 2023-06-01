１４日放送のＴＢＳ系ＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・後１０時）に、ジュウリョクピエロでオークスを制し、女性騎手初のＧ１制覇を果たした今村聖奈騎手＝栗東・寺島良厩舎＝がリモートで出演。レースを振り返り、今村騎手自身が解説したほか、今村騎手の素顔に迫った。競馬通のＭＣ・林修氏は「大きな夢をかなえましたが、次にかなえたいことは何ですか？」と質問した。これに今村騎手は「女性騎手が増えていく日本の競