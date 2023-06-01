◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＥ組ドイツ７―１キュラソー（１４日、ヒューストン競技場）５度目の優勝を狙うドイツ（ＦＩＦＡランク１０位）がＷ杯初出場のキュラソー（同８２位）を―で下し、優勝した２０１４年ブラジル大会以来の初戦白星を飾った。ゴールラッシュとなった。前半６分にペナルティーエリア内でウィルツ（リバプール）の落としにヌメチャ（ドルトムント）が反応。ゴール右にダイレクトで流し込み先制に